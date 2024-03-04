Uşak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen T.A. yönetimindeki otomobil, Kıran köyü yakınlarında, karşı yönden gelen M.Ç'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobildeki sürücünün eşi Fatma Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücüler, buradaki müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Ç'nin cenazesi ise Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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