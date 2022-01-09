Uşak'ta misafirliğe giden kişi, ev sahibi tarafından bacağından vuruldu

Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi'nde bir kişi, misafirliğe gittiği evde çıkan kavga sonucu ev sahibi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Haberler - İHA 09.01.2022 - 07:59

Uşak'ta misafirliğe giden kişi, ev sahibi tarafından bacağından vuruldu

Olay, merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; G.K., misafirlik için F.I.'nın evine gitti. Henüz bilinmeyen bir sebepten evde ikili arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine ev sahibi F.I., evinde bulunan tüfeği alarak G.K.’yı bacağından vurdu. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans, yaralıyı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli F.I. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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