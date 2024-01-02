Uşak'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki S.Ş idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü S.Ş ve yolcu konumunda bulunan 49 yaşındaki H.Ş. yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



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