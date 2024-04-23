Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda arıza: Çalışmalar sürüyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen arızayı giderme çalışmaları sürüyor. Arıza nedeniyle hattaki seferler Üsküdar ile Altunizade durakları arasında gecikmeli olarak yapılabiliyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda arıza: Çalışmalar sürüyor

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M5 Üsküdar-Samandıra Hattı’nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

Metro 'un dün teknik arıza olarak açıkladığı ve gece saatlerinde zorunlu bakım çalışması şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda arıza: Çalışmalar sürüyor - 1

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda arıza: Çalışmalar sürüyor - 2

Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

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