Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim seferi sırasında kaza

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki tren kaza yaptı. Metro İstanbul, iki trenin birbirine teması sonucu zarar gören kuplajların tamir çalışmasının sürdüğünü açıkladı. Açıklamada zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanacağı, hattın 25 Nisan Perşembe sabahı normale döneceği belirtildi. Hattaki seferler, Üsküdar ile Altunizade istasyonları arasında yapılabiliyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim seferi sırasında kaza

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Üsküdar-Samandıra Hattı’nda 21 Nisan gecesi eğitim amaçlı olarak kullanılan iki tren kaza yaptı. İki trenin birbirine teması sonucu kuplajlarda hasar oluştu.

Konuyla ilgili olarak Metro ’dan yapılan açıklamada, “M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.” denildi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim seferi sırasında kaza - 1

Açıklamada 25 Nisan sabahına kadar seferlerin Üsküdar ile Altunizade istasyonları arasında, 15 dakikada bir yapılacağı ifade edildi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim seferi sırasında kaza - 2

Metro İstanbul’un açıklamasında ayrıca bölgede oluşabilecek yoğunluğa karşı İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleneceği belirtildi.

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