Üst geçidi kullanmadı, canından oldu

İstanbul'da Silivri D-100 Karayolu Selimpaşa Araptepe Mevkisi'nde yabancı uyruklu bir kadın üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Edirne yönünde seyir halinde olan cip, kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle D-100 Karayolu'nun sol şeridine savruldu. Daha sonra Edirne istikametine gitmekte olan otomobil, yola savrulmuş halde olan kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı.

Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yerinde plakasını düşüren otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

