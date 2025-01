Uyarı işareti olmayan çukura girip kaza yaptı! Belediyeye dava açtı, tazminat kazandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan çukura girerek kaza yapan ve aracında maddi hasar oluşan Yasin C, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) karşı açtığı tazminat davasını kazandı.



Sürücü Yasin C, 7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönünde seyrederken, yol çalışması yapılan bir alanda uyarı işareti bulunmayan ve üzerine beton dolu kova konulan çukura girdi. Kazada aracın alt takımları ile motor ve yardımcı aksamları hasar görürken, çarpmanın etkisiyle hava yastığı açıldı ve araçta maddi hasar oluştu.



Yasin C. kazanın ABB'nin yeterli önlem almaması sonucu meydana geldiği iddiasıyla avukatı Ceren Atalay aracılığıyla Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, kazanın yol açtığı değer kaybı, araç yoksunluğu, onarım ve çekici ücretinin tazmin edilmesi talep edildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesinin avukatı ise dilekçesinde, beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini, kazanın araç sürücüsünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savunarak, davanın reddini istedi.



Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, yol bakım ve güvenlik sorumluluğunun ABB'ye ait olduğu, belediyenin hizmet kusuru işlediği belirtildi. Raporda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu vurgulandı.



Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu da dikkate alarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna ve Yasin C'nin gerçek hasar tazminatı, araç değer kaybı, araç yoksunluk zararı ve çekici ücretini karşılaması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, toplam 110 bin 223 liranın Yasin C'ye ödenmesine karar verdi.