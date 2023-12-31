Üzerine kalıp düşen işçinin feci ölümü

İzmir’de fabrikada üzerine kalıp düşen işçi yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece Aliağa’ya bağlı Coraklar Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.30 sıralarında bir fabrikada kalıp bölümünde çalışan işçi İsa Soylu’nun üzerine metal kalıp düştü. Metal kalıp altında kalan işçi Soylu yaralandı.

Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Soylu, ilk müdahalesinin ardından İzmir’de bir hastaneye sevk edildi. Soylu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.