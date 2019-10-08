Bursa'da Sabri Erdoğan idaresindeki otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.
Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.