Van Gölü'ndeki inci kefalleri koruma altında

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden balıkların kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.



Bu kapsamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Engil Çayı'nda denetim yapıldı.



Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı sürecinin başladığını söyledi.

ÜÇ AY SÜRECEK



Üç ay sürecek av yasağında inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için sürekli denetim yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:



"İnci kefallerinin tatlı sulara girişi başladı. Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olması balıkların göçünü de olumlu etkiledi. Buna bağlı yoğun bir balık göçü bekliyoruz. Verimli bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz."