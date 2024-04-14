Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 13°. Yarın için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 11°. 16 Nisan 2024 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.