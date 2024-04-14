Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 13°. Yarın için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 11°. 16 Nisan 2024 Salı Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

13

/

4

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

11

/

5

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

6

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