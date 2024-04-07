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Van'da askeri araç devrildi

Van'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği askeri araç devrildi. Kazada 1'i hafif yaralı 13 asker kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Van'da askeri araç devrildi

-Hakkari kara yolunun 70’inci kilometresindeki Güzelsu mevkisinde saat 13.30 sıralarında askeri araç devrildi.

Hakkari'den görev dönüşü Van'a gelen 51. Komado Tugay Komutanlığı'na ait Kirpi aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Devrilen araçtaki 1 asker hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1'i hafif yaralı 13 asker, ambulanslarla kontrol amaçlı Van'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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