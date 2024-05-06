Van'da kaçakçılara darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılara yönelik yoğun çalışma yürüttü.



Ekiplerin düzenlediği ilk operasyonda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 30 mermi, 690 paket kaçak sigara, 500 kilogram kaçak 'İnci kefali' ele geçirdi. Operasyonlarda aralarında çeşitli suçlardan arananların da olduğu 211 kişi gözaltına alınırken, 29'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



İl genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapanlara yönelik operasyonda ise 8 organizatör gözaltına alındı ve 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

YAKALANDILAR



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında da 94 kilo gümrük kaçağı külçe altın ile 2 bin 190 gümrük kaçağı sigara, 72 gümrük kaçağı elektronik sigara, 26 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi, 85 şarj aleti, 21 kulaklık ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 sahte pasaport ele geçirildiği ve 34 kişi hakkında yasal işlemler yapıldığı kaydedildi.