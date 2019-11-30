Van'da oto pazarında silahlı kavga: 7 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde, açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.



Saat 11.00 sıralarında Tuşba ilçesindeki ikince el araçların bulunduğu galericiler sitesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, 4'ü silahlı olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.