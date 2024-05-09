Van’da yaylaya düşen yıldırım can aldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde pancar toplamaya yaylaya çıkan Ali Çiçek isimli vatandaşın üzerine yıldırım düştü. Çiçek, olay yerine yaşamını yitirdi.

Van’da yaylaya düşen yıldırım can aldı
Foto: Arşiv

’da üzerine düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre olay, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Yanıktaş Mahallesi’ndeki yaylada meydana geldi.

Pancar toplamaya giden Ali Çiçek isimli vatandaş, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yanındakiler tarafından traktör römorkuyla mahalleye getirilen Çiçek’in cesedi, gelen jandarma ekiplerince çağrılan ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsinin ardından Çiçek’in cenazesi ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

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