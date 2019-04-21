Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları M.Z. yönetimindeki otomobilde arama gerçekleştirdi.
Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada otomobilin bagajındaki bez çuvallarda 33 paket halinde 16 kilo 550 gram eroin bulundu.
Sürücü M.Z, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Tuşba ilçesinde 16 kilo 550 gram eroinin bulunduğu otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.