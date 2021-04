Varank: Yerli ve milli VLP aşısının sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa faydası olsun istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Onkoloji Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde geliştirilen VLP aşısında, Faz 1 gönüllüsü oldu. Mandal'ın aşısını olmasının ardından Bakan Varank da aşı oldu. Varank, Türkiye ve dünyada yenilikçi bir aşı teknolojisi olan VLP aşısında Faz 1 gönüllüsü olduklarını belirterek, "Normalde bu çalışmalar 27 Mart'ta başladı. 36 gönüllü ile başladı. Biz de Hasan Mandal hocamızla beraber biraz ısrarlı bir şekilde bu çalışmaya katılmış olduk. Ocak 2020 tarihinde biz Covid- 19 Türkiye Platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. Türkiye'de bütün aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımıza 'Türkiye bu pandemiyle ya da bu virüsle mücadelede neler yapabilir?' diye kendileriyle toplantı yapmıştık. Ve o toplantıda bazı hocalarımız Türkiye'de aşı üretme kabiliyeti olduğunu, bunu başarabileceğimizi, hocalarımızın ve tesislerin olduğunu, bunu yapabileceğimi söylemişlerdi. Ve bir hocamız şunu demişti; 'Sayın bakanım siz bize destek verin, önümüzü açın, aşımızı üretelim.' İlk biz kendimize vuracağız. O gün biz Hasan Hoca'yla söz verdik. Dedik ki; yeter ki bilim insanlarımız bu aşıyı üretme noktasına gelsin. Sizinle beraber biz de gönüllü olduk. İşte bugün o gönüllülük sözümüzü yerine getiriyoruz. VLP aşısı yani virüs benzeri parçacıklar aşısı dünyada çok inovatif kabul edilen bir aşı türü. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) listesine göre dünyada 4 tane klinik aşamaya yani insan çalışmalarına geçmiş VLP aşı adayı var. Tabi burada İhsan ve Mayda Hocalarımızın geliştirdiği bu aşının dünyadakilerden farklı özellikleri var. Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Dolasıyla çok inovatif bir aşı adayı olduğuna biz inanıyoruz. Neticelerinin de çok farklı ve dünyadakilerden de etkin olacağına biz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE VLP YERLİ VE MİLLİ AŞISINI ELİMİZE ALMAK İSTİYORUZ'



Varank, Faz 1 gönüllüsü olmanın oldukça önemli olduğunu bildirerek, "Türkiye'de Faz 1 çalışması şimdiye kadar aşıda çok fazla yapılmadı. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Tabi ki aşılama vaktiniz geldiyse aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı çalışmalarında da gönüllü olmak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. Bakın biz burada Hasan Hocamızla beraber Faz 1 yani ilk insan denemelerinde gönüllü olduk. Ve aşımızı yaptırdık. İnşallah bu çalışmalarla Türkiye'nin VLP denilen yeni teknolojideki aşısında hızlıca ilerleyerek sene sonuna kadar Faz 3 çalışmalarını tamamlayıp Türkiye'nin VLP yerli ve milli aşısını biz elimize almak istiyoruz. Sadece Türkiye'ye faydası olmasın. Aynı zamanda insanlığa faydası olsun istiyoruz. Buradaki hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Faz 1 Klinik Çalışma Merkezi açmak vizyoner bir adım. Ankara'da sadece bir tane vardı. Şimdi Sağlık Bakanlığımız ikincisini Şehir Hastanesi'nde açtı" şeklinde konuştu.



'HOCALARIMIZ ÇALIŞIYOR'



Varank, VLP aşısının mutasyonlu virüslerdeki etkisinin sorulması üzerine, şunları söyledi:



"Virüs benzeri parçacıklar teknolojisi aslında çok inovatif bir teknoloji olduğu için yeni mutasyonlar için de çok çabuk dizaynı ve tasarımı değiştirilebiliyor. Şu anda İhsan Hocamız, Mayda Hocamız, İngiliz mutasyonu için aslında VLP aşısının 2'nci tasarımını yaptı. Hayvan deneylerine şu anda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) de başladı. Ve inşallah Faz 2'ye geçildiğinde yani mayıs ayında bu aşının 2'nci fazına başarıyla geçildiğinde İngiliz mutasyonuna karşı olan tasarım Faz 2'de denenmiş olacak. Tabi sentetik biyoloji dünyada çok öne çıkan bir bilim dalı olarak şu anda çok gündemde. Önümüzdeki dönemde buna çok daha ilgi artacak. Sentetik biyolojinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok hızlı adaptasyon yapılabilmesi. Dolayısıyla VLP aşısının Faz 2'de İngiliz mutasyonu için denenecek. Ama diğer mutasyonlar için de çok çabuk bir şekilde yeni bir tür geliştirmek mümkün. Hocalarımız bunu zaten çalışıyorlar."



MANDAL: TÜRKİYE ARTIK BİLGİ ÜRETEN BİR ÜLKE



TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da 2020 yılının Ocak ayı daha sonra da 2020 yılının da 28 Mart tarihinde projelerini başlattıklarını aktararak şunları söyledi:



"Bundan tam bir yıl sonra yani 27 Mart 2021 tarihinde VLP aşımızda Faz 1 aşamasına geçildi. Ve bugün de hala Faz 1 çalışmalarının devam ettiği noktada biz de sayın bakanımızla birlikte gönüllü olduk. 2 Nisan 2020 tarihinde de yine şunu söylemiştik; 'Türk bilim insanlarına güveniniz. Türk bilim insanları dünyadaki var olan aşılar noktasında; onunda üzerine çıkacak şekilde en azından en iyi şekilde tasarlayacak.' Şu anda Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen 7 aşı adayımız var. Bunlardan birisi şu an Faz 1 aşamasında. Biz de buna gönüllü olduk bakanımızla birlikte. İnşallah gelecek haftadan itibaren de diğer aşı adayımız inaktif aşı adayı. O da başlayacak Ankara Şehir Hastanesi'nde. Biz şunu söylüyoruz; Türkiye'deki bilim insanlarımıza güvenelim. Artık Türkiye bilimi sadece takip eden bir ülke değil, teknolojiyi takip eden bir ülke değil; bilgi üreten, teknolojiyi geliştiren bir ülke. Ben bunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



BAŞHEKİM: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR



Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da "Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Faz 1 Ünitesi olarak bizler öncellikle Sayın Bakanımız ve TÜBİTAK Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem hekim olarak hem vatandaş olarak hem de bir akademisyen olarak. Günümüzde Faz 3 çalışmaları bitmiş aşılara dahil yüzde 20- 25 oranında bir vazgeçme varken henüz Faz 1 aşamasında olan bir çalışmaya Bakanımızın ve TÜBİTAK Başkanımızın katılması son derece önemli. Burada Faz 1 çalışması 26 Mart tarihi itibariyle başlamıştı. İlk dozlaması bitti. 36 gönüllü üzerinde yaptığımız Faz 1 VLP çalışmasını bitirmiş olduk. Şimdi ikinci dozlamasını 21'nci günde geçtik. Her şey yolunda gidiyor" dedi.