Vazoyla birbirlerini hastanelik eden çiftten karşılıklı özür: Şikayetçi olmadılar

Aksaray’da evde kavga edip, birbirlerine vazoyla saldıran Mevlüt Ç. ve Yeter Ç. çifti, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi. Karşılıkı özür dileyen çift, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Vazoyla birbirlerini hastanelik eden çiftten karşılıklı özür: Şikayetçi olmadılar

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’da vazoyla birbirlerini yaralayan çift, özür dileyip birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. evde tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu.

Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı.

Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vazoyla birbirlerini hastanelik eden çiftten karşılıklı özür: Şikayetçi olmadılar - 1

“KAN ŞEKERİM YÜKSELDİ”

Mevlüt Ç., gazetecilerin “Neden yaptınız, pişman mısınız?” sorusuna, “'Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu.” dedi.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü.

Mevlüt Ç. ifadesinde, “Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık.” dedi.

Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

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