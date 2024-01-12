Vazoyla birbirlerini hastanelik eden çiftten karşılıklı özür: Şikayetçi olmadılar

“KAN ŞEKERİM YÜKSELDİ”



Mevlüt Ç., gazetecilerin “Neden yaptınız, pişman mısınız?” sorusuna, “'Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu.” dedi.



Tedavilerinin ardından taburcu edilen çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü.



Mevlüt Ç. ifadesinde, “Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık.” dedi.



Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.