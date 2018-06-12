Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle-Kayapa yolu girişindeki boş arazide bir çoban, hafif ticari aracın içinde hareketsiz duran kişinin bulunduğunu gördü.
Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, başından pompalı tüfekle vurulan kişinin İsmail Erman Kaya (28) olduğunu belirledi. Aracın yan koltuğunda da pompalı tüfeği buldu.
Dün ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen veteriner hekim Kaya'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Veteriner başından vurulmuş halde ölü bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da 28 yaşındaki veteriner hekim İsmail Erman Kaya, aracında tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle-Kayapa yolu girişindeki boş arazide bir çoban, hafif ticari aracın içinde hareketsiz duran kişinin bulunduğunu gördü.