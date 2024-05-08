Voleybol maçı sonrası Galatasaraylı baba ve kızına saldırı: İstenen ceza belli oldu

İstanbul'da Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçının ardından baba ve kızını dövdüğü öne sürülen 7 şüpheli hakkında 12 yıl altışar aydan 26 yıl üçer aya kadar hapis cezası istendi.

Voleybol maçı sonrası Galatasaraylı baba ve kızına saldırı: İstenen ceza belli oldu
İstanbul'da voleybol maçının ardından Galatasaraylı baba ve kızına saldırı: 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da voleybol maçının ardından Galatasaraylı baba ve kızına saldırı: 3 kişi tutuklandı

Haberi Görüntüle

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan'da Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maç sonrasında taraftarı Kemal Metinel, Uğur İris ve kızı Emine Nil İris'in dövüldüğü iddialarına yönelik soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, baba ve kızının maç çıkışında daha önce organize olan bir taraftar grubunun saldırısına uğradıkları, saldıran grubun müştekilerin elinde bulunan ve içerisinde Galatasaray Spor Kulübüne ait bayrak ve pankartların bulunduğu poşet ile çantayı almaya çalıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin mağdur Emine Nil İris'e saldırıp tekme attıkları anlatılan iddianamede, arbede esnasında müşteki Uğur İris'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği bildirildi.

Voleybol maçı sonrası Galatasaraylı baba ve kızına saldırı: İstenen ceza belli oldu - 1

26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, zanlılar Arda Yürükon, Hakan Burak Aynur, Muhammed Barış Özdabakoğlu, Muhammed Talha Paksoy, Muhammed Ziya Polat, Selim Kıraç Ehvan, Yakup Budak hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca "birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan ise 2 yıl 6'şar aydan 11 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Nisan'da oynanan maç sonrasında yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, zanlıların, Uğur İris'i dövdüğü, Emine Nil İris'e tekme attıkları saptanmıştı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan 3 şüpheli de avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

VİDEO: GALATASARAYLI BABA VE KIZINA SALDIRI ANI

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...