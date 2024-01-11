X-ray taramasında ortaya çıktı: TIR’daki yükün arasında 8 göçmen

Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’da 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Şüphe üzerine sınır kapısında x-ray taramasına sokulan araçta, dorse kısmındaki yükün arasına gizlenmiş göçmenler tespit edildi.
Göçmenler gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Düzensiz göçle mücadele Edirne kent merkezinde de sürüyor.
Edirne polisi, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 15 göçmeni kent merkezinde yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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