X-ray taramasında ortaya çıktı: TIR’daki yükün arasında 8 göçmen

Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’da 8 düzensiz göçmen yakalandı.



Şüphe üzerine sınır kapısında x-ray taramasına sokulan araçta, dorse kısmındaki yükün arasına gizlenmiş göçmenler tespit edildi.

Göçmenler gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.