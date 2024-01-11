X-ray taramasında ortaya çıktı: TIR’daki yükün arasında 8 göçmen

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı’nda bir TIR’daki yükün arasına gizlenmiş 8 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

X-ray taramasında ortaya çıktı: TIR’daki yükün arasında 8 göçmen

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’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’da 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüphe üzerine sınır kapısında x-ray taramasına sokulan araçta, dorse kısmındaki yükün arasına gizlenmiş göçmenler tespit edildi.

Göçmenler gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

X-ray taramasında ortaya çıktı: TIR’daki yükün arasında 8 göçmen - 1

Düzensiz göçle mücadele kent merkezinde de sürüyor.

Edirne polisi, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 15 göçmeni kent merkezinde yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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