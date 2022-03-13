Yaban keçileri sokak köpeklerinin hedefi oldu

Tunceli'deki sokak köpekleri, koruma altındaki yaban keçileri için tehlike oluşturuyor. Yiyecek bulamayarak yerleşim yerlerine kadar inen yaban keçileri, köpeklerle karşı karşıya geliyor.

Haberler - İHA 13.03.2022 - 10:06

Yaban keçileri sokak köpeklerinin hedefi oldu

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’de koruma altındaki yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Yaban keçileri, karlı zirvelerde yiyecek bulamayınca vadi tabanları ile yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor, bu durum da onlar için tehlike oluşturuyor. 

Tehlikenin başlıca sebeplerinden biri de sokak köpekleri.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, sokak köpeklerinin yaban keçilerini kayalıklarda sıkıştırdıkları görüldü.

Köpeklerin gitmesini uzun süre bekleyen yaban keçileri, daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

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