Mardin’de sokak köpeği saldırısı

Mardin'de 1’i çocuk 3 kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 2 kişi yüzünden bir kişi de kollarından yaralandı.

Haberler - İHA 15.02.2022 - 17:19

Mardin’de sokak köpeği saldırısı

İlişkili Haberler

Sahipleri kendilerine saldıran iki pitbullu öldürdü

Sahipleri kendilerine saldıran iki pitbullu öldürdü

'de 3 kişi köpek saldırısı sonucu yaralandı. 

Olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi Ateşler Fırını mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sokak köpekleri Kübra Ö. (21), Mülkiye Ö. (45) ve Abdullah Ç.’ye (5) saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişi yüzlerinden, 1 kişi ise kollarından ısırılarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla tedavi edilmek üzere Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...