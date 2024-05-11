Yakalanacağını anlayınca polise satır ve çekiçle saldırdı

Fatih'te uyuşturucu taciri, adresinden çıktığı sırada polislere elindeki satır ve çekiçle direndi. Etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanacağını anlayınca polise satır ve çekiçle saldırdı

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Fatih ilçesinde yürüttükleri çalışmalarda Molla Gürani Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi.

POLİS EKİPLERİNE ÇEKİÇ VE SATIRLA DİRENDİ

Adrese yapılan operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen K.A.H. isimli uyuşturucu taciri, adresinden çıktığı sırada elindeki satır ve çekiçle polis ekiplere direndi. taciri daha sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek muhafaza altına alındı.

Polis ekiplerinin adreste yapılan aramada 63 adet tramadol, 17 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu taciri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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