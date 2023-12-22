Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Yalova'da E.P. yönetimindeki hafif ticari araç, Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Bahriye İmamoğlu'na (60) çarptı.

Araç, daha sonra seyir halindeki bir otomobile ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İmamoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü E.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.