Yalova'da kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı

Yalova'da kedi yavrusuna tekme atan Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 21:06

Yalova'da kediyi tekmeleyen Irak uyruklu çocuk tutuklandı

'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen Irak uyruklu çocuk tutuklandı.

17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...