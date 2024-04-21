Yalova’daki tersanede iş kazası: Başmühendis öldü, müdür ağır yaralı

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi’nde fırtına etkili oldu.
Fırtınada bölgede oluşan hasarları inceleyen Tersane Müdürü Alper Akalın ve Başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı.
2 yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Başmühendis Özkan Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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