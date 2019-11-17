Yamaç paraşütü pilotu ile yolcusunu ağaç dalları kurtardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre, paraşüt pilotu Furkan Yurtsev (22), yolcu Hakan Göksu (23) ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.



Yurtsev, traverten üzerinde fotoğraf çektiği sırada ters rüzgar nedeniyle kontrolü kaybetti.



İkiliyi taşıyan paraşüt, travertenlerin bulunduğu bölgedeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takıldı.



Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merdiven uzatarak ağaçta asılı kalan Yurtsev ile Göksu'yu bulunduğu yerden indirdi.



Paraşütçü Furkan Yurtsev, yaptığı açıklamada, yara almadan kurtuldukları için sevinçli olduklarını belirterek, kazayı en az hasarla atlatmak amacıyla paraşütü ağaçların üzerine indirmeyi tercih ettiğini söyledi.