Yapıcıoğlu'ndan ilk 4 madde mesajı

Yapıcıoğlu, "Bizim dili değiştirelim, bayrağını değiştirelim, başkenti değiştirelim diye bir teklifimiz yok... Diyoruz ki bu maddelere, 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır." ifadelerini kullandı.

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