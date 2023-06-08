Yapıcıoğlu'ndan ilk 4 madde mesajı

İstanbul milletvekili HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasanın ilk 4 maddesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Anadolu Yayıncıları Derneğinin etkinliğinde konuşan Yapıcıoğlu, ilk 4 maddeyi değiştirme gibi bir beyanları olmadığını söyledi.
Yapıcıoğlu, "Bizim dili değiştirelim, bayrağını değiştirelim, başkenti değiştirelim diye bir teklifimiz yok... Diyoruz ki bu maddelere, 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır." ifadelerini kullandı.
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