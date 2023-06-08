Yapıcıoğlu'ndan ilk 4 madde mesajı

AK Parti listelerinden İstanbul milletvekili olarak Meclis'e giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili "'Anayasanın ilk 4 maddesi zinhar değiştirilemez' demek, nesillerin iradesine ipotek koymaktır." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu'ndan ilk 4 madde mesajı

İstanbul milletvekili HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasanın ilk 4 maddesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anadolu Yayıncıları Derneğinin etkinliğinde konuşan Yapıcıoğlu, ilk 4 maddeyi değiştirme gibi bir beyanları olmadığını söyledi.

Yapıcıoğlu'ndan ilk 4 madde mesajı - 1

Yapıcıoğlu, "Bizim dili değiştirelim, bayrağını değiştirelim, başkenti değiştirelim diye bir teklifimiz yok... Diyoruz ki bu maddelere, 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır." ifadelerini kullandı.

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