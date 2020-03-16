Yargıda corona virüs önlemleri (Bakan Gül açıkladı)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla yeni tip corona virüse (Covid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklıyor.

Gül'ü açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cezaevlerinde şu ana kadar virüse rastlanmadı .Ertelenen duruşmalar UYAP üzerinden duyurulacak. 60 yaş üzeri tüm personelimiz hakim ve savcılar dahil idari izin yürürlüğe girmiştir. Nöbetçi noterlik uygulaması yeni bir duyuruya kadar ertelendi. Tüm adliyelerde temizlik çalışmaları titizlikle yapılmakta. Ceza infaz kurumlarına ilişkin tedbirler alınıyor.

Sağlık Bakanlığımızın tüm tavsiyelerini yerine getirmekteyiz. Kurumlara yeni girişte ön muayene yapılıyor, hastalık varsa kabul edilmiyor. Sorun olmayanlar ayrı bir bölümde tutuluyor. Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi daha, görüşleri ertelemiştik. Acil ve gerekli hallerde kapalı görüş yapılacak. Dışardan gelen herkese maske ve eldiven veriliyor. Hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Sosyal medyada dolaşan belgeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir."



