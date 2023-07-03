Yargıtay'dan EYT adaylarına kötü haber

EYT'li olmak için çalışanın 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişinin yapılması gerekiyor

DAVALI İTİRAZ ETMEDİ



Davalı da davacının ilk sigorta girişinin yapıldığı 24 Nisan 2000 tarihinden önce dava dilekçesinde belirtilmiş olan 1 Nisan 1999 - 23 Nisan 2000 tarihleri arasında tarafına ait işyerinde kesintisiz çalıştığını ve herhangi bir itirazının olmadığını beyan etti.

SGK DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ



Davaya müdahil olan SGK ise davanın, hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını ve çalışmanın kuşkıya yer verilmeyecek şekilde ispat edilmesi gerektiğini savundu. Bu nedenlerle davanın reddi istendi.

KOMŞU İŞYERİ TANIKLARI DİKKATE ALINDI



Komşu işyerlerindeki tanıkların ifadelerini dikkate alan mahkeme, beyanların tutarlığı olduğuna dikkat çekti. Sonuç olarak davacının davalıya ait iş yerinde 1 Nisan 1999 - 23 Nisan 2000 tarihleri arasında çalıştığının tespitine karar verdi.

ÖNCE İSTİNAF SONRA YARGITAY



Mahkemenin kararı SGK tarafından istinafa götürüldü. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi itirazı reddetti. SGK bu kez kararı Yargıtay'a taşıdı.



Yargıtay 10. Hukuk Dairesi zamanaşımı sebebiyle kararın bozulması gerektiğine hükmetti. Yeniden görülen davada mahkeme, ilk kararında direndi. SGK'nın temyiz etmesiyle bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.