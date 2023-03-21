EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? (2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı)

EYT başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce kişi, emekli olacakları gün için geri sayıma başladı. Peki, EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?



EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.



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