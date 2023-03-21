EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? (2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları sürmeye devam ederken, başvuruları tamamlayan birçok kişi sonuçlar için bekleyişe başladı. 'EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?' sorusunun yanıtı ise emekli olmak için gün sayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? (2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı)

başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce kişi, emekli olacakları gün için geri sayıma başladı. Peki, EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

EYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? (2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı) - 1

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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