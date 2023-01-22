Yargıtay'dan 2 eşli Suriyeli için karar

Yargıtay Türk vatandaşlığına geçen Suriye uyruklu kişinin ikinci evliliğinin iptal edilmesini onayladı.

Suriye'deki iç savaştan kaçan Beşar Daboul, 2 eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti.

Bir süre sonra işini kuran Beşar Daboul, vatandaşlık başvurusu kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.



Daboul'un 2 eşi bulunması nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu’nun 145/1'inci maddesinde yer alan, 'Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması' hukuki sebebine dayalı olarak, 'evliliğin iptali' davası açıldı.

İlk derece mahkemesi, 'Türk vatandaşı olarak evli olan birinin, ilk evliliğinin sona erdiğini ispatlamadan yaptığı ikinci evliliğinin iptali'ni düzenleyen 'Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükmü gereği Daboul'un ikinci evliliğinin iptaline karar verdi.

İstinaf mahkemesi olarak dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38'inci Hukuk Dairesi de kararı onadı. Daboul, kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, oy çokluğuyla temyiz başvurusunun reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.



HAKİMDEN KARŞI OY



2'nci Hukuk Dairesi üyesi hakim Çetin Durak, karşı oy kullandı. Durak gerekçesinde, tarafların Suriye vatandaşı iken tabi oldukları milli hukuka göre evlilik akitlerini gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Sonradan kazanılan vatandaşlık nedeniyle evliliğin iptal edilmesine yönelik bir yasal düzenleme olmadığını belirten Durak, "Suriye vatandaşı iken aynı zamanda sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan davalıların somut durumu gereğince ikinci evliliklerinin Türk kamu düzenine aykırılığı ileri sürülüyor ise de iş bu davanın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak görülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.