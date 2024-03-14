Yarım saatte 509 bin lirası gitti

Erzurum’da bir kişinin telefonuna sızan dolandırıcılar, banka hesabındaki 509 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.



Toptan mobilya pazarlamacılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Adem Kızıltaş, satın aldığı yeni cep telefonuna kurulum yaptıktan sonra şarja takarak uyudu.



Sabah uyanan Kızıltaş, telefonun kapandığını ve daha önce kurulumunu yaptığı bütün dosya ve bilgilerin silindiğini gördü.



Kızıltaş’ın yeniden kurduğu telefonuna mesajlar gelmeye başladı.



HER ŞEY YARIM SAAT İÇİNDE OLDU



02.30 ile 03.00 saatleri arası yapılan işlemlerin mesajları olduğunu gören Kızıltaş, çeşitli bankalara ait mobil bankacılık hizmetlerinden parasının çekildiğini fark etti. Kızıltaş, hesaplarından 173 bin lira ile kredi kartlarından 336 bin lira da nakit avans çekildiğini tespit etti.

Kızıltaş, gelen mesajlar ve hesaplarındaki kontrolünde dolandırıcıların 50 lira da Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi’ne bağışladığını gördü.



“TELEFONUMA NASIL SIZDILAR BİLMİYORUM”



Yaklaşık yarım saat içerisinde 22 ayrı işlem yapılarak hesabından para çekilen Adem Kızıltaş, hazırladığı evraklarla Erzurum Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.



Adliye girişinde yaptığı açıklamada dolandırıcıların yakalanarak gereken cezayı almalarını isteyen Adem Kızıltaş, “Telefonuma nasıl sızdılar bilmiyorum. İnternet uygulamalarında bazı çerezler oluyor, bilmeden onları onayladık, oradan mı girdiler bilmiyorum. Şimdi Erzurum Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacağım. Ben bu parayı kolay kazanmıyorum. Günlerce kent kent dolaşarak çalışıyorum. Emeğimi çalanların yakalanıp cezalarını bulmalarını istiyorum.” dedi.