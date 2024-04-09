Yarın hava nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İşte, 10 Nisan hava durumu tahminleri...



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.



BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Çelik, Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi.



Bayram süresi boyunca güney ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyleyen Çelik, “Akdeniz bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir hafta boyunca sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar özellikle Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda zaman zaman kuvvetli şekilde görülecek. Bu kuvvetli yağışlara karşı da tedbir ve dikkatli olmakta fayda var. Gök gürültülü sağanak yağış olması sebebiyle bu yağışların zaman zaman dolu ve hatta küçük çaplı olsa hortuma sebebiyet verme ihtimali var. Buna karşı da yine tedbir olmak gerekiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin ise çoğunlukla parçalı az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Marmara, Ege İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de önemli bir yağış beklentimiz yok. Bir hafta boyunca çoğunlukla hava parçalı az bulutlu geçecek diyebiliriz. Sıcaklıklara bakarsak sıcaklarda yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı ve çarşamba günü özellikle iç kesimlerde 1 ile 2 derecelik ısınma var. Ancak genel olarak baktığımızda mevsim normalleri civarında ve yer yer birkaç derece üzerinde seyredecek” dedi.



Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hakkında yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgi vererek, “Ankara’da önümüzdeki 5 gün boyunca bir yağış beklentimiz yok. Pazartesi günü için biraz parçalı bulutlu yağış beklentimiz yok. Diğer günler ise çoğunlukla az mutlu geçecek diyebiliriz. Ankara’daki en yüksek sıcaklıklar 17 ile 18 derecelerden salı gününden itibaren artık 20-22 derece arasına yükselecek diyebiliriz. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca İstanbul’da da yine yağış beklemiyoruz. İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklarda 20-21 dereceler civarında. İzmir’de de yağış beklentimiz yok. İzmir’de hava az bulutlu açık olacak çoğunlukla. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklarda 23- 25 derece arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.



10 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ