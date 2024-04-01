imsakiye

Yarın hava nasıl olacak? 2 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? 2 Nisan hava durumu tahminleri

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 NİSAN TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 2 Nisan hava durumu tahminleri - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...