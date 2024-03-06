Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 7 Mart hava durumu tahminleri

7 Mart Perşembe gününe dair hava durumu tahminleri araştırılıyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 7 Mart hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

7 MART TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 7 Mart hava durumu tahminleri - 1

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