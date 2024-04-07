Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sağlık ocaklarının 8 Nisan Pazartesi günü açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Peki, yarın sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 8 Nisan pazartesi çalışıyor mu?



YARIN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?



Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.



Buna göre; Sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi günü açık olacak. 9 Nisan Salı günü ise yarım gün mesai yapacak.



SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ



Yurt genelinde sağlık ocakları 08.00'de açılıyor, 17.00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12.00 ile 13.00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.



Hafta içi: 08.00- 17.00



Öğle arası: 12.00- 13.00



Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.