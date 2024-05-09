Yasağa rağmen metrelerce ağ ve 300 kilo inci kefali geçirildi

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor.



Bu dönemde jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik gece gündüz denetim yapıyor.