Yasağa rağmen metrelerce ağ ve 300 kilo inci kefali geçirildi

Van Gölü’ne atılmış tek parça halinde 300 metre uzunluğunda misina ağ ile 200 kilosu canlı, 300 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar kurtarılarak tekrar göle salındı.

Yasağa rağmen metrelerce ağ ve 300 kilo inci kefali geçirildi

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor.

Bu dönemde jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik gece gündüz denetim yapıyor.

Yasağa rağmen metrelerce ağ ve 300 kilo inci kefali geçirildi - 1

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gölağzı Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda, Van Gölü’ne atılmış 300 metre uzunluğunda misine ağı ve ağlara takılmış, 200 kilosu canlı 300 kilo inci kefali ele geçirildi.

Canlı balıklar doğal yaşamına bırakılırken ölü balıklar ise Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...