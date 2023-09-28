Yasak alanda 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

​Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 275 bin lira olan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı, piyasa değerleri 105 bin lira olan 35 el direci ve 10 bin lira olan 2 dalış takımı ele geçirildi.



Ele geçirilen el direçleri ve dalış takımları, imhası için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.



Canlı kum şırlanları ise denize geri bırakıldı.

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