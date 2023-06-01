Yaşlı çift evlerinde öldürülmüş bulundu

Konya'nın İçeri Çumra Mahallesi'nde emekli imam Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.



Çiftin yakınları eve girdiklerinde Hüseyin (57) ve Mürüvvet Çoban'ın (55) cansız bedenlerine rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin tabancayla öldürüldüklerini tespit etti.



Savcının incelemesinin ardından çiftin cesetlerinin otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.

öldürülmüş halde bulundu

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