Yaşlı çift soba gazı kurbanı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde dün gece saatlerinde Mustafa Topuz (85) ve Ayşe Topuz (77) çifti, uyumadan önce oturma odasında yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Anne ve babasını sahurda uyandırmak için telefonla arayan çiftin kızları, telefona cevap verilmemesinden şüphelenerek çiftin evine gitti.

Eve giren kadın, baba ve annesinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Çiftin kızları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa Topuz ile eşi Ayşe Topuz’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.