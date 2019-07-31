Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) terfi, temdit ve emeklilik işlemlerinin görüşüleceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûra'sı (YAŞ) bu hafta yapılacak.

YAŞ'ın yarın Cumhurbaşkan: Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Erdoğan'ın programında bir değişiklik olması halinde YAŞ'ın 2 Ağustos Cuma günü yapılma ihtimali de bulunuyor.

Bu yıl TSK komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in iki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da bir yıl süresi var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün iki yıllık görev süreleri sona eriyor. Ancak Özbal ile Küçükakyüz'ün görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

YAŞ kararları kapsamında bazı kor'lar bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise yedi isim arasından bazıları dördüncü yıldızı takacak.

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın terfi alip almayacağı ile 2'nci Ordu Komutanlığı'nı koi rütbesiyle yaparken geçen şûrada ‘or'luğa terfi ettirilen ancak yıl sonunda sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanan Orgeneral İsmail Metin Temel'in durumu merak ediliyor.