Yayaların canını tehlikeye attı: İstanbul’da minibüs kaldırımdan gitti

İstanbul Avcılar’da bir minibüs, caddeden ilerlemek yerine kaldırımda seyretti. Trafik kurallarını hiçe sayan minibüs, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Yayaların canını tehlikeye attı: İstanbul’da minibüs kaldırımdan gitti

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Avcılar-Küçükçekmece arasındaki D100 yanyolda sabah saatlerinde bir minibüs sürücüsü kaldırıma seyretti.

Hızla giden sürücü kurallarını hiçe saydı.

Minibüsün kaldırımda ilerlediği anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Yayaların canını tehlikeye attı: İstanbul’da minibüs kaldırımdan gitti - 1

Motosiklet sürücüsü Mehmet Sonkaya, "Gözüm bir anda sağ taraftaki dolmuşa takıldı. Çünkü kaldırıma çok hızlı bir şekilde tozu dumana katarak çıktı ve gaza bastı. Şok oldum çünkü kaldırımda yayalar da vardı. Açıkçası diğer motosiklet kullanıcılarının bunu daha önce yaptığına şahit oldum yani kaldırımı kullanarak oradan ilerlediklerini görüyordum. Burası her gün kullandığım yol ama bir dolmuşun bu şekilde hızlı bir şekilde ilerlemesine gerçekten şok oldum hayret vericiydi.” diye konuştu.

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