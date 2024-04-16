Yayaların canını tehlikeye attı: İstanbul’da minibüs kaldırımdan gitti

Motosiklet sürücüsü Mehmet Sonkaya, "Gözüm bir anda sağ taraftaki dolmuşa takıldı. Çünkü kaldırıma çok hızlı bir şekilde tozu dumana katarak çıktı ve gaza bastı. Şok oldum çünkü kaldırımda yayalar da vardı. Açıkçası diğer motosiklet kullanıcılarının bunu daha önce yaptığına şahit oldum yani kaldırımı kullanarak oradan ilerlediklerini görüyordum. Burası her gün kullandığım yol ama bir dolmuşun bu şekilde hızlı bir şekilde ilerlemesine gerçekten şok oldum hayret vericiydi.” diye konuştu.