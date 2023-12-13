Yaz saati uygulaması bitecek mi? Kış saatine geçilecek mi? Bakan'dan açıklama geldi

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek. Kış saati uygulaması 2023 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak. İşte, yaz saati uygulaması hakkında bilgiler...



BAKAN'DAN YAZ SAATİ AÇIKLAMASI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.



TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ?



Avrupa kış saati uygulamasına geçmişti.



Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıktı.



YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA



Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.



Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.