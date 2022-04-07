Yengesini bayıltana kadar dövüp evdeki bilezikleri çaldı

Iğdır'da misafirliğe geldiği amcasının eşi Simizer Avşar'ın (75) elini ve ağzını koli bandı ile bantlayıp sopa ile bayıltana kadar döverek evdeki altın bilezikleri çalan Cantürk Avşar (35) Ankara'da yakalandı.



Ankara’da yaşayan Cantürk Avşar, bir süre önce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çıraklı köyünde yaşayan amcası Hüseyin Avşar'ın yanına geldi.

ELİNİ VE AĞZINI BANTLADIĞI YENGESİNİ BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Cantürk Avşar, 11 Mart'ta amcası ilçeye gidince yengesi Simizer Avşar’ın elini ve ağzını koli bandı ile bağlayıp bayıltana kadar dövdü, ardından da evdeki altın bilezikleri alarak kaçtı.



Bir süre sonra kendisine gelen Simizer Avşar, ağzındaki koli bandından kurtulup bağırarak yardım istedi.

Çığlıkları duyup eve gelen komşuları Avşar’ın ellerini çözüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Simizer Avşar, ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Simizer Avşar ile eşi Hüseyin Avşar, jandarmaya gidip yeğenlerinden şikayetçi oldu.

ANKARA'DA YAKALANDI



Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Cantürk Avşar, jandarmanın düzenlediği operasyonla Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI HARCAMIŞ



Kaçtıktan sonra Kars’ın Kağızman ilçesine geçip altınları bozdurduğunu, buradan da Ankara’ya geçtiğini söyleyen Avşar, parayı ise harcadığını belirtti. Avşar 19 Mart’ta Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

