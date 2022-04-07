    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Yengesini bayıltana kadar dövüp evdeki bilezikleri çaldı

Iğdır'da bir kişi, misafirliğe gittiği amcasının eşini koli bandıyla bantlayıp sopa ile bayıltana kadar dövdü. Evdeki altın bilezikleri alarak kaçan zanlı Ankara'da yakalanıp tutuklandı.

Haberler - DHA 07.04.2022 - 11:22

Yengesini bayıltana kadar dövüp evdeki bilezikleri çaldı

'da misafirliğe geldiği amcasının eşi Simizer Avşar'ın (75) elini ve ağzını koli bandı ile bantlayıp sopa ile bayıltana kadar döverek evdeki altın bilezikleri çalan Cantürk Avşar (35) 'da yakalandı.

Ankara’da yaşayan Cantürk Avşar, bir süre önce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çıraklı köyünde yaşayan amcası Hüseyin Avşar'ın yanına geldi.

ELİNİ VE AĞZINI BANTLADIĞI YENGESİNİ BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Cantürk Avşar, 11 Mart'ta amcası ilçeye gidince yengesi Simizer Avşar’ın elini ve ağzını koli bandı ile bağlayıp bayıltana kadar dövdü, ardından da evdeki altın bilezikleri alarak kaçtı.

Bir süre sonra kendisine gelen Simizer Avşar, ağzındaki koli bandından kurtulup bağırarak yardım istedi.

Çığlıkları duyup eve gelen komşuları Avşar’ın ellerini çözüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Simizer Avşar, ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Simizer Avşar ile eşi Hüseyin Avşar, jandarmaya gidip yeğenlerinden şikayetçi oldu.

ANKARA'DA YAKALANDI

Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Cantürk Avşar, jandarmanın düzenlediği operasyonla Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI HARCAMIŞ

Kaçtıktan sonra Kars’ın Kağızman ilçesine geçip altınları bozdurduğunu, buradan da Ankara’ya geçtiğini söyleyen Avşar, parayı ise harcadığını belirtti. Avşar 19 Mart’ta Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...