Yeni Çiftlik Bank vakası: Birlik Beraberlik şirketi

Yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak "piramit satış" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen baba ile oğlu gözaltına alındı.



İstanbul merkezli operasyonda, yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak "piramit satış" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yöneticileri hakkında "piramit satış" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Konya'da düzenledikleri operasyonda, şirket sahibi Serkan E. ile yönetici pozisyonunda bulunan babası Enser E'yi gözaltına aldı.



Firmanın Şişli'deki merkezinde ve Konya Çumra'daki çiftliğinde yapılan aramalarda, çok sayıda resmi doküman ile dijital malzemeye el konuldu.



Şüpheli baba ile oğlun, Çiftlik Bank benzeri yöntemle yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.