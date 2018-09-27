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İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin şirketi Otobüs A.Ş kazandı.

Şirketin ihaleye 750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenildi. İstanbul Otobüs A.Ş'nin Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Miktar 755, küsüratı var" dedi. Otobüslerin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soru üzerine, Şahin, "Bakacağız. Ya alırız, ya kiralarız ya işlettiririz" dedi.



İhaleye 9 firma davet edildi. 6 firma teklif sunmadı. İhaleyi alan Otobüs A.Ş., ilk turda teklif zarfında 755 milyon 820 bin TL teklif sundu. İptal edilen ihaleyi 475 milyon 488 bin TL’lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.



29 EKİM'DEN İTİBAREN

İETT'nin Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında basına kapalı yapılan ihalenin detayları ortaya çıktı.



Havalimanının ilk etabının açılış (29 Ekim) tarihinden itibaren 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale ikinci kez yapıldı.



İETT Genel Müdürlüğü'nün tahmini 702 milyon liraya çıkardığı ihalede, 9 firmaya davet gönderildi. İhaleye, Sarılar İnşaat, Zirve İletişim Hizmetleri, Bektaşlar Turizm, Gürsel Taşımacılık, İstanbul Otobüs AŞ, Burulaş, Emre Mehmet Özbek-Yavuz Çimen Ortak Girişimi, Turex Taşımacılık ve Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri zarf gönderdi.



İhaleye, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmazken, 3 firma katıldı. İhalede, Sarılar İnşaat 753 milyon 740 bin 20 lira, İstanbul Otobüs AŞ 755 milyon 820 bin lira, Burulaş 751 milyon 374 bin liralık teklifleri ile yarıştı.



Pazarlık aşamasında İstanbul Otobüs AŞ, teklifini 3 bin lira artırdı. Böylece ihale, 755 milyon 823 bin liraya İstanbul Otobüs AŞ'ye kaldı.



İhale şartnamesine göre, 18 hatta kullanılacak otobüsler, mevcut iki havalimanının toplu ulaşımını sağlayan Havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlar olacak. 18 hat üzerinde çalışacak 150 otobüs lüks olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ünün solo tip ve en az 46 koltuklu, 50'sinin de en az 35 koltuk kapasiteli olması gerekiyor.



HATLAR VE ÜCRETLER



İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak.



En çok aracın konulacağı yer, 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti 18 lira olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 7 Ağustos'ta aldığı karara göre, otobüs hatlarının detayları ve fiyatları şöyle:





Hat adı Mesafe (tek yön) Sefer sıklığı Yolculuk ücreti Araç sayısı



Beylikdüzü-Tüyap 52 km 15 dakika 21 TL 15 araç



Otogar 38 km 15 dakika 16 TL 12 araç



Bakırköy 44 km 10 dakika 18 TL 19 araç



Yenikapı-Sirkeci 50 km 11 dakika 18 TL 23 araç



Beşiktaş 43 km 20 dakika 18 TL 13 araç



Alibeyköy-Otogarı 31 km 30 dakika 16 TL 5 araç



Kadıköy 64 km 20 dakika 25 TL 11 araç



Pendik 93 km 45 dakika 30 TL 5 araç



Hacıosman 40 km 30 dakika 16 TL 4 araç



Tepeüstü 91 km 30 dakika 25 TL 7 araç



Arnavutköy 22 km 40 dakika 12 TL 3 araç



Kemerburgaz 21 km 40 dakika 12 TL 3 araç



Sarıyer 40 km 30 dakika 16 TL 5 araç



Başakşehir 27 km 30 dakika 14 TL 4 araç



Bahçeşehir 40 km 40 dakika 16 TL 4 araç



Mahmutbey Metro 36 km 45 dakika 15 TL 3 araç



Halkalı 40 km 50 dakika 16 TL 4 araç



Mecidiyeköy 37 km 15 dakika 16 TL 10 araç

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