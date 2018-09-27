İlişkili Haberler

İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin şirketi Otobüs A.Ş kazandı.

Şirketin ihaleye 750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenildi. İstanbul Otobüs A.Ş'nin Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Miktar 755, küsüratı var" dedi. Otobüslerin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soru üzerine, Şahin, "Bakacağız. Ya alırız, ya kiralarız ya işlettiririz" dedi.

İhaleye 9 firma davet edildi. 6 firma teklif sunmadı. İhaleyi alan Otobüs A.Ş., ilk turda teklif zarfında 755 milyon 820 bin TL teklif sundu. İptal edilen ihaleyi  475 milyon 488 bin TL’lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.

29 EKİM'DEN İTİBAREN 

İETT'nin Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında basına kapalı yapılan ihalenin detayları ortaya çıktı.

Havalimanının ilk etabının açılış (29 Ekim) tarihinden itibaren 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale ikinci kez yapıldı.

İETT Genel Müdürlüğü'nün tahmini 702 milyon liraya çıkardığı ihalede, 9 firmaya davet gönderildi. İhaleye, Sarılar İnşaat, Zirve İletişim Hizmetleri, Bektaşlar Turizm, Gürsel Taşımacılık, İstanbul Otobüs AŞ, Burulaş, Emre Mehmet Özbek-Yavuz Çimen Ortak Girişimi, Turex Taşımacılık ve Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri zarf gönderdi.

İhaleye, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmazken, 3 firma katıldı. İhalede, Sarılar İnşaat 753 milyon 740 bin 20 lira, İstanbul Otobüs AŞ 755 milyon 820 bin lira, Burulaş 751 milyon 374 bin liralık teklifleri ile yarıştı.

Pazarlık aşamasında İstanbul Otobüs AŞ, teklifini 3 bin lira artırdı. Böylece ihale, 755 milyon 823 bin liraya İstanbul Otobüs AŞ'ye kaldı.

İhale şartnamesine göre, 18 hatta kullanılacak otobüsler, mevcut iki havalimanının toplu ulaşımını sağlayan Havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlar olacak. 18 hat üzerinde çalışacak 150 otobüs lüks olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ünün solo tip ve en az 46 koltuklu, 50'sinin de en az 35 koltuk kapasiteli olması gerekiyor.

HATLAR VE ÜCRETLER

İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak.

En çok aracın konulacağı yer, 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti 18 lira olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 lira olarak belirlendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 7 Ağustos'ta aldığı karara göre, otobüs hatlarının detayları ve fiyatları şöyle:


Hat adı              Mesafe (tek yön)  Sefer sıklığı     Yolculuk ücreti    Araç sayısı

Beylikdüzü-Tüyap       52 km         15 dakika           21 TL                   15 araç

Otogar                         38 km         15 dakika          16 TL                    12 araç

Bakırköy                      44 km          10 dakika          18 TL                   19 araç

Yenikapı-Sirkeci          50 km          11 dakika           18 TL                   23 araç

Beşiktaş                      43 km          20 dakika          18 TL                   13 araç

Alibeyköy-Otogarı       31 km          30 dakika          16 TL                     5 araç

Kadıköy                       64 km          20 dakika          25 TL                    11 araç

Pendik                         93 km          45 dakika          30 TL                      5 araç

Hacıosman                  40 km          30 dakika          16 TL                      4 araç

Tepeüstü                     91 km           30 dakika          25 TL                     7 araç

Arnavutköy                  22 km           40 dakika          12 TL                      3 araç

Kemerburgaz              21 km            40 dakika          12 TL                      3 araç

Sarıyer                         40 km           30 dakika          16 TL                      5 araç

Başakşehir                  27 km            30 dakika          14 TL                      4 araç

Bahçeşehir                  40 km            40 dakika          16 TL                      4 araç

Mahmutbey Metro       36 km            45 dakika          15 TL                      3 araç

Halkalı                         40 km            50 dakika          16 TL                      4 araç

Mecidiyeköy                37 km            15 dakika           16 TL                    10 araç

İLKER AYCI: 3. HAVALİMANININ TAŞINMA SÜRECİ BELGESEL OLACAK (VİDEO)