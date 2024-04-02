Yeni Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kimdir, kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 Yerel Seçimleri için Üsküdar Belediye Başkan aday olan Sinem Dedetaş, seçimi kazanarak Üsküdar Belediye Başkanı oldu.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?



Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.



Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı.



Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı. Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yaptı.



Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı.