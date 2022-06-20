Yeniden görülen 28 Şubat davasında istenen cezalar belli oldu

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 28 Şubat davasında savcı mütalaasını açıkladı. Yeniden yargılanan 16 sanık hakkında on beşer yıldan yirmişer yıla kadar hapis istendi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 16:01

Yeniden görülen 28 Şubat davasında istenen cezalar belli oldu

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

16 sanık hakkında " Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan on beşer yıldan yirmişer yıla kadar hapis istendi.

Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

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